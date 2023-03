PEDASO- Grande successo giovedì 30 marzo, al CineTeatro di Pedaso, per lo show man, cabarettista, cantante ed autentico mattatore teatrale Gabriele Cirilli, che ha offerto al pubblico un viaggio attraverso la sua intensa e poliedrica attività artistica, fatto di risate e divertimento, ma anche di momenti di riflessione su tanti aspetti della nostra vita come l’uso della tecnologia e la famiglia moderna.

La prima parte della kermesse ha visto la partecipazione di giovani talenti del nostro territorio, personaggi femminili diretti dalla show girl Paulina Pieprzka. Ad apreire è stata la band marchigiana The Holograms, capitanata da Claudia Quartarulli, che ha proposto un omaggio dedicato alle grandi interpreti della canzone italiana tra cui Donatella Rettore, Gianna Nannini , Nada e Giuni Russo. Intensa la coreografia portata in scena dalla scuola di danza Ananke: sotto la guida della maestra Amanda Trulio si sono esibite le giovanissime allieve Ludovica De Lucia, Claudia Cucco, Angelica Santamaria, Viola Amadio e Bianca D’ Andrea. E’ intervenuto all’ evento anche il vice sindaco di Pedaso, Giuseppe Galasso, che ha ribadito la volontà dell’ amministrazione comunale di puntare su di un teatro di qualità.

“L’Artistic Picenum riprenderà la sua attività live teatrale nel mese di maggio, mentre ad aprile sarà impegnata in una tournée italiana divisa tra cinema, al fianco della promozione italiana del corto l’ “Ultimo Saluto” diretto da Vincenzo Palazzo e partecipazioni televisive a programmi Rai serali, grazie ad un gruppo associativo vivace ed armonico benvoluto dallo star system italiano. In solo due anni di vita associativa abbiamo portato in scena ben 16 eventi live, completamente ideati ex novo, spaziando tra short movie, musica ed umorismo premium. Oltre a questo, speriamo di aver contribuito a far conoscere molti giovani del nostro territorio, dando loro un’ opportunità, ed aver avvicinato al sano mondo del terzo settore nuovi spettatori e nuovi protagonisti – ha dichiarato soddisfatto il presidente dell’Artistic Picenum, Giuseppe Cameli.