SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Samb Legend, tutto pronto per i festeggiamenti del 4 aprile. Il Centenario della squadra rossoblù, presentato in mattinata dagli organizzatori, verrà celebrato a partire dalle 10 di martedì 4 aprile: il punto di ritrovo sarà proprio il Ballarin.

A presentare l’evento è il giornalista Remo Croci: «La premessa è importante: invitiamo la città a esporre un po’ di rossoblù. Il Centenario, come ben sapete, è la festa di un simbolo e qualche bandiera questa festa la merita. Da domani inizierà la distribuzione dei gadget FastEdit: Nando Gabrielli ha messo a disposizione la sua ditta per questo Centenario. Tutto ciò che oggi è in essere è dovuto al sacrificio di alcune persone. Poco fa sono andato dall’artista Marcello Sgattoni, che ha fatto un bozzetto: “Da cento anni la stella rossoblù è legata ai nostri cuori”. Marcello, se sostenuto, vorrebbe realizzare un monumento per ricordare la storia della nostra Samb».

Continua una delle colonne di Samb Legend, Maurizio Simonato: «Come abbiamo già detto, il ritrovo sarà alle 10 al Ballarin: abbiamo chiesto l’autorizzazione per entrare, poi faremo una passeggiata con l’aperitivo al Peperoncino e il pranzo al Calabresi. È stato piacevole e faticoso organizzare questo evento».

Presente alla conferenza stampa anche un’altra gloria rossoblù, Bruno Ranieri: «Parteciperanno all’evento 50-60 calciatori: oggi abbiamo qui con noi Gregorio Basilico. Metteremo le maglie del Centenario fuori dal Calabresi, il ricavato delle offerte finirà in beneficenza. Al Ballarin noi aspettiamo i tifosi, mentre al Calabresi ci saranno altri 7 ragazzi “speciali”, tifosi della Samb e giocatori di calcetto”.

Riprende poi la parola Remo Croci: «Abbiamo invitato anche i familiari di coloro i quali, tra dirigenti e calciatori, non ci sono più. Molti hanno problemi fisici dovuti all’età: Paolo Beni si è ristabilito e ci sarà. Volevo ringraziare il Fai, siamo rimasti impressionati dal numero di persone presenti al Ballarin nei giorni scorsi. Ringraziamo gli amici che ci hanno sostenuti nel percorso. Fabrizio De Angelis ha creato un cuore con effetti luminosi, e la Gelateria Voglia Di realizzerà una mega torta per la ricorrenza. Ci sarà anche una maglia rossoblù celebrativa che verrà messa in produzione. Abbiamo anche prodotto un libro. Ringraziamo anche Fiorello, siamo in attesa di un video molto importante, e, alla memoria, Alfredo Giammarini che merita un Gran Pavese Rossoblù per l’archivio che ci ha lasciato. Ci sarà anche un intervento di Zenga sulla Tragedia del Ballarin».

Infine anche Nando Gabrielli di FastEdit, principale fornitore del materiale che verrà utilizzato nel corso dei festeggiamenti, : «Ringrazio Remo perché quello che abbiamo fatto è merito suo. Ringrazio loro (Samb Legend) perché gli anni più belli della mia vita erano quelli che hanno segnato la mia infanzia. L’ho fatto anche un po’ per mio padre Vittorio. La Samb sta sprofondando, ma tutti dobbiamo dare un contributo per far sì che la storia continui».