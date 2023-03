della Pasqua, segnaliamo un evento del gruppo vocale Sibyllaensemble.

Venerdì 31 marzo, alle ore 21,00, presso la Chiesa di Cristo Re a Porto D’Ascoli, si svolgerà il concerto “Passione Secondo Giovanni” di Francesco Corteccia, compositore, organista e maestro di cappella, in cui il compositore affiderà al coro gli interventi della folla, dei soldati e dei grandi sacerdoti e, per mezzo di brani in stile mottettistico, interpreterà i momenti più intimi di un Gesù sofferente mentre una voce recitante presenterà il testo evangelico nella lingua fiorentina del 1500.

È la prima volta che un organico tutto femminile, il gruppo vocale Sibyllaensemble, eseguirà quest’ opera che sarà impreziosita da Riccardo Mei, una delle voci più belle della televisione