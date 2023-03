ANCONA – Nella nuova rubrica giornaliera Morning Salute, il dottor Claudio Maria Maffei, uno dei più esperti di programmazione sanitaria, non usa mezze parole per spiegare che il nuovo Piano Regionale 2023-2025 non porterà benefici ai cittadini marchigiani, anzi peggiorerà una situazione già precaria.

I motivi sono sempre gli stessi, quelli legati alla tutela dei propri bacini elettorali, fregandosene di quelle che sono le vere esigenze, quelle legate alla salute. Cosa c’è di più importante?

I passi che riteniamo più importanti nei suoi sette minuti che consigliamo a tutti di ascoltare attentamente:

“Questo Piano Sanitario farà perdere un sacco di tempo. Non c’è quella riflessione sulla struttura del sistema che consente di dare operatività alle intenzioni“. Non ci vuole molto per capirlo.

“I piccoli ospedali? Si sta investendo in una loro versione chirurgica, quanto il loro ruolo è nella gestione delle cronicità, nelle patologie di area medico geriatrica”.

Questa riflessione riguarda il nostro territorio e precisamente quando si è persa l’occasione di avere a due passi da Ascoli e San Benedetto un ospedale nuovo e unico di Primo Livello che ora sarebbe già costruito o quasi. Con “Mazzoni” e “Madonna del Soccorso” con quelle funzioni di ‘gestione delle cronicità’ e ‘patologie geriatriche’.

“Ci sono enormi buchi nella rete ospedaliera che verrà mantenuta com’è adesso”. Fino a prova contraria, verrebbe da dire, ma visti i precedenti la speranza è nulla o quasi.