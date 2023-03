ALBA ADRIATICA – «Sono una mamma residente ad Alba Adriatica, e mia figlia deve ricevere il sacramento della Prima Comunione. Il Parroco della mia Chiesa, Don Stefano, si rifiuta di rilasciarmi il foglio di nulla osta richiesto dalla chiesa del Santuario di San Gabriele e della Curia Vescovile di Teramo. I sacerdoti del Santuario infatti sono disposti a far fare la comunione a mia figlia, pur non avendo frequentato il catechismo per problemi di famiglia e di salute della bambina”

Una breve lamentela di una mamma che giriamo ai responsabili delle due Parrocchie, affinché si trovi la soluzione migliore. I motivi del rifiuto sono infatti superabili, magari rinviando il Sacramento al prossimo anno.

Se non fosse possibile crediamo che l’intervento del Vescovo potrebbe risolvere il problema dall’alto suo discernimento e della sua esperienza.