CIÙ CIÙ OFFIDA VOLLEY: Angelini, Citeroni, Comini, Fioravanti A., Fioravanti M., Guidotti, Lucciarini, Massari, Nespeca, Stracci, Tanzi, Zuppini. Allenatore Massimo Citeroni

MATELICA – Dopo aver disputato una grande stagione con 17 vittorie e 5 sconfitte e guadagnando 53 punti in classifica la Ciù Ciù Offida Volley vince il Campionato di Serie D Regionale Femminile e viene promossa da prima classificata in Serie C. Le ragazze di coach Citeroni hanno trionfato nell’ultima gara di campionato contro Esavolley Chemiba, battendo la squadra avversaria con uno 0-3.

Grande soddisfazione da parte del Sindaco di Offida Luigi Massa sul suo profilo Facebook: “Una bellissima soddisfazione, una promozione in C ottenuta con impegno, dedizione, amicizia, amore per i colori della maglia e per Offida. Un percorso costruito in un ambiente sano e coeso. Straordinarie le ragazze, lo staff tecnico, la Società, la Presidente Paola Benigni”.