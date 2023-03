SANT’ELPIDIO A MARE – Rinviati, per motivi personali dell’artista e per cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori delle stagioni teatrali che ospitano gli spettacoli, i Comuni di Matelica e Sant’Elpidio a Mare con AMAT, i due spettacoli in programma con Andrea Pennacchi: “Piccola Odissea”, in programma al Teatro Cicconi di Sant’Elpidio a Mare sabato 1 aprile e “Pojana e i suoi fratelli”, previsto al Teatro Piermarini di Matelica venerdì 31 marzo.

Le nuove date saranno rese note appena possibile e i biglietti acquistati in prevendita rimarranno validi.

Per informazioni: AMAT 071 2072439, www.amatmarche.net.