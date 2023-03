ALBA ADRIATICA – I Carabinieri della Stazione di Alba Adriatica e quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto un uomo straniero di 34 anni, ritenuto presunto autore di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Segue la nota dell’Arma:

«I Carabinieri tenevano d’occhio da diversi giorni un giardino pubblico di Alba Adriatica, ove era stato notato uno strano via vai di giovani che a bordo di ciclomotori giravano in zona e talvolta avevano dei fugaci contatti con lo straniero. Inoltre la zona era stata più volte segnalata, ai Carabinieri, dai residenti e dai genitori di alcuni ragazzi che frequentavano il giardino, quale luogo ove si verificava lo spaccio di stupefacenti.

Dopo alcuni servizi di osservazione i Carabinieri decidevano di intervenire e procedevano alla perquisizione dell’uomo. Nella disponibilità del medesimo venivano trovati: 30 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, suddivisa in 17 dosi; 100 Euro in banconote da piccolo taglio, verosimile provento dell’attività di spaccio. La perquisizione veniva estesa all’abitazione del fermato e qui i Carabinieri rinvenivano: un panetto di “hashish”, già avviato, del peso complessivo di grammi 100; materiale per il taglio e confezionamento della sostanza.

Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione dove permarrà in regime di arresti domiciliari, cosi come disposto dal P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, in attesa di comparire davanti al Giudice del Tribunale di Teramo nella mattinata odierna».