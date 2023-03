Paolo Canducci candidato sindaco per Rinasci Marche. Colonnella: “Nome ideale per la nuova San Benedetto”

L'esponente dei Verdi ed ex assessore delle giunte Gaspari indicato da un gruppo che vede presenti l'ex presidente della provincia e altri ex Pd. Nelle prossime settimane incontri con Pd, M5S e forze progressiste in vista delle elezioni 2021

di Redazione