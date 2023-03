CUPRA MARITTIMA -La settimana al cinema Margherita di Cupra Marittima si apre con l’ultimo film di Gabriele Salvatores dal titolo “Il ritorno di Casanova”, liberamente ispirato all’omonimo libro di Arthur Schnitzler. Un lungometraggio costruito come un gioco di specchi tra un regista, interpretato da Toni Servillo, e il protagonista del suo film, interpretato da Fabrizio Bentivoglio; il regista parla di tempi di gloria andati e di giovinezza perduta e non riesce proprio ad accettare il suo lento declino, pur cercando di completare il suo ultimo film su Giacomo Casanova. Gli anni ottanta, invece, fanno da scenario al film “Stranizza d’amuri” di Giuseppe Fiorello, stavolta dietro la macchina da presa. Una storia realmente accaduta in provincia di Catania a Giorgio e Antonio con una bellissima colonna sonora di Franco Battiato, che dà anche il titolo al film e fa da sottofondo per narrare un innamoramento tra due ragazzi, tanto condiviso quanto impossibile da gestire dentro quella società ancorata a concezioni e intemperanze inconciliabili con la possibilità di tollerare un rapporto omosessuale. Bravissimi i due protagonisti Samuele Segreto e Gabriele Pizzurro.

Ricordiamo, infine, due eventi speciali da lunedì 3 a mercoledì 5 aprile. L’ultimo film di Kim Ki-duk in prima visione, presentato dal festival di Venezia a settembre, “La chiamata dal cielo” e un film restaurato per celebrare la casa di produzione Warner e Bros per i 100 anni: “Il Mago di Oz ” di Victor Fleming. In “La chiamata dal cielo” siamo di fronte a una tormentata storia d’amore piena di ossessioni tra uno scrittore e una giovane donna. La giovane donna può spegnere il telefono e tornare a dormire per proseguire il suo enigmatico sogno o alzarsi e riprendere contatto con una realtà meno ambiziosa ma decisamente più rassicurante. Uomini e donne sono materia e sangue, un impasto di passioni e istinto che li induce ad infischiarsene di ogni indizio capace di allontanarli dal soddisfare il lacerante desiderio della carne e dell’anima. Kim Ki-duk ci ha lasciato quest’ultimo suo lavoro incompleto prima della sua morte, avvenuta nel dicembre 2020, ed è stato poi il regista estone Arthur Weber a completarne il montaggio seguendo le indicazioni lasciate dal regista coreano. “Il mago di Oz”, è un capolavoro dell’industria Hollywoodiana del 1939, un classico di tutti i tempi da vedere e rivedere e stavolta c’è la possibilità di vederlo sul grande schermo.

La programmazione dal 30/03 al 05/04:

IL RITORNO DI CASANOVA di Gabriele Salvatores (ITA 2023, 95′)

Un regista non riesce a completare il suo ultimo film su Giacomo Casanova. Comincia ad essere tormentato da sogni e visioni..

giovedì 30/3 ore 21,15

venerdì 31/3 ore 19,30

sabato 1°/4 ore 19,00

domenica 2/4 ore 15,30 – 19,30

lunedì 3/4 ore 19,30-5€

STRANIZZA D’AMURI di Giuseppe Fiorello ( ITA 2023, 130′)

Film dedicato a Giorgio ed Antonio, vittime di un delitto, avvenuto nel 1980 a Catania.

venerdì 31/03 ore 21,15

sabato 1°/4 ore 21,15

domenica 2/4 ore 17,10-21,15

lunedì 3/4 ore 21,15 -5€

Prima Visione _EVENTO SPECIALE ingresso unico 6€

LA CHIAMATA DAL CIELO di Kim Ki-duk (EE/ KGZ/LV 2022, 81′)

Una ragazza incontra uno scrittore e tra loro nasce un’attrazione, ma lui nasconde un passato di relazioni burrascose… L’amore tra i due diviene ossessione e desiderio…

L’ultimo dono del grande regista Kim Ki-duk scomparso nel 2020

lunedì 3/4 ore 18,00

martedì 4/4 ore 20,00 – 21,30

Restauro per i 100 anni della Warner Bros – ingresso 5€

IL MAGO DI OZ di Victor Fleming (USA 1939, 101′)

Restauro di un classico senza tempo per i 100 anni della Warner e Bros.

Del libro di Frank L. Baum. Avventure della piccola Dorothy e del suo cagnolino Totò in un mondo fantastico in cui sono stati trasportati da un ciclone.

martedì 4/4 ore 18,00

mercoledì 5/4 ore 21,15

PROSSIMAMENTE: I TRE MOSCHETTIERI: D’ARTAGNAN, DUNGEONS & DRAGONS – L’ONORE DEI LADRI