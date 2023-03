SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sentina, la Regione approva le misure di conservazione del sito Natura 2000. Le nuove direttive a tutela della Riserva entreranno in vigore a breve. Segue la nota del Comune:

«La Regione Marche ha approvato le misure di conservazione della parte marina del sito Natura 2000 della Riserva Naturale Sentina, che quindi entreranno in vigore sull’area di 1,7 km di lunghezza e nello specchio marino antistante, per una distanza dalla costa di circa un terzo di miglio.

Presentante lo scorso 3 marzo, le misure prevedono una serie di regolamentazioni, incentivazioni, monitoraggi e attività di educazione ambientale. Per tutelare dell’habitat di fondale nell’area sarà vietata la pesca con turbosoffianti, mentre saranno attivate una serie di iniziative rivolte agli operatori della piccola pesca per incentivare l’utilizzo di pratiche innovative, finalizzate a ridurre il cosiddetto “by-catch”, ossia la pesca involontaria di specie di interesse conservazionistico.

Gli operatori della piccola pesca, così come i pescatori sportivi, saranno coinvolti anche nella raccolta continua di dati per il monitoraggio dell’area, che saranno poi elaborati dai ricercatori universitari.

Infine saranno posizionate boe che delimiteranno l’area del sito e impianti di videosorveglianza per la prevenzione di azioni illecite. Nel breve periodo è previsto anche l’ampliamento dello stesso sito Natura 2000 affinché includa anche il relitto dell’imbarcazione “Torquato Tasso”, considerata non solo una preziosa testimonianza del passato, ma anche un sito di aggregazione di molte specie marine».