SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Progetto Life+, all’Auditorium “Tebaldini” la firma del documento d’intenti. Comuni e associazioni riuniti per definire i prossimi passi verso il contratto di forestazione urbana. Segue la nota:

«Nel pomeriggio di martedì 28 marzo, si sono riuniti all’Auditorium comunale “Giovanni Tebaldini” i rappresentanti delle associazioni e delle Amministrazioni comunali partner del progetto Life+ A_GreeNet e gli stakeholder che hanno ne hanno seguito le prime fasi di attività, per la firma del documento d’intenti “Verso il contratto interregionale di forestazione urbana delle città costiere del Medio Adriatico”, che li unirà nei prossimi anni in un’azione di concerto per il potenziamento e la diffusione di spazi e infrastrutture verdi.

Il progetto Life+ A_GreeNet, che coinvolge realtà associazionistiche e istituzioni di numerosi Comuni della costa medioadriatica (ovvero le comunità comprese tra Ancona e Pescara) ha infatti per obiettivo quello di diffondere consapevolezza e conoscenze relative alla promozione di soluzioni verdi per il miglioramento della qualità della vita e la riduzione dell’impatto ambientale nelle comunità urbane.

La firma del “contratto di forestazione urbana” sarà un importante traguardo del progetto, perché aprirà la strada alla pianificazione e allo sviluppo di strategie di lungo periodo, su misura per ciascuna realtà urbana, che nei prossimi anni contribuiranno all’adattamento delle comunità ai cambiamenti climatici e miglioreranno la qualità della vita nelle città attraverso l’impiego del verde come strumento di prima linea nell’opera di tutela dell’ambiente urbano.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i contenuti del documento d’intenti e i prossimi passi che dovranno essere compiuti per giungere alla firma del contratto vero e proprio.

Il vicesindaco e assessore all’Ambiente Antonio Capriotti ha aperto l’incontro esprimendo la rilevanza che quest’ultimo ha per gli obiettivi dell’Amministrazione comunale: “Il contratto di forestazione è un traguardo importante – ha detto il Vicesindaco – per la politica di sostenibilità e tutela dell’ambiente, punto fondamentale del nostro programma di mandato. Desidero ringraziare i nostri uffici e i partner per l’impegno e l’insistenza su questo progetto. Di fronte allo studio e a tutto il lavoro svolto, la politica non può che ascoltare e sostenere il progetto Life+”».