SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Blitz della guardia Costiera di San Benedetto del Tronto in Porto. Sequestrati 80 kg di vongole. Segue la nota emessa dalla Capitaneria di Porto:

«Nelle prime ore della giornata di ieri, mercoledì 29 marzo, il nucleo operativo della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto ha condotto un’ispezione all’interno dell’area portuale. Sono stati eseguiti una serie di controlli in materia di norme poste a tutela del consumatore finale, per garantire la tracciabilità e la rintracciabilità delle specie ittiche poste in commercio, nonché la regolarità delle procedure di commercializzazione nei confronti delle unità adibite alla pesca delle vongole.

In particolare, sono stati posti sotto sequestro amministrativo 80 kg di vongole pescate illegalmente, prive di ogni informazione di tracciabilità e abbandonate in banchina in attesa dell’avvio al commercio fraudolento.

Adesso l’attività ispettiva si è spostata nei locali della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, dove si stanno incrociando alcuni elementi informativi che aiuteranno ad identificare i responsabili della condotta illecita.

Il prodotto ittico, una volta sottoposto alle verifiche da parte della ASL, se dichiarato vivo e vitale, sarà rigettato in mare mediante le unità della Guardia Costiera.

L’attività di vigilanza della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto rimarrà alta nei prossimi giorni anche in questo periodo, a garanzia della qualità dei prodotti che arriveranno sulle tavole della cittadinanza ed a tutela di questa preziosa risorsa ittica».