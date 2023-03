GROTTAMMARE – Si è svolta questa mattina una conferenza stampa itinerante fra i cantieri pubblici della città in fase di ultimazione, alla presenza del sindaco Enrico Piergallini, dell’assessore alle Opere Pubbliche e Partecipazione Manolo Olivieri.

“L’ultima occasione buona prima dell’entrata in vigore della par condicio elettorale”, ci tiene a precisare il Primo Cittadino.

Appuntamento alle ore 10 in Piazza della Stazione, dove stanno per concludersi gli ultimi lavori sul lato sud.

“Stiamo aspettando la consegna degli arredi – afferma Piergallini – dopo la conclusione dei lavori strutturali. Ci sarà una nuova pensilina degli autobus e verranno installate panchine e sedute per favorire situazioni di socializzazione, come già abbiamo creato sul lato nord. Il costo totale dell’opera è di 100 mila euro, finanziati al 70% dalla Regione Marche e il restante dalle casse comunali”.

Come spiega l’assessore Olivieri “la riqualificazione del lato sud del piazzale è la conclusione di un progetto iniziato lo scorso anno. Abbiamo ricollocato la fermata dei pullman, grazie al restringimento di 8 metri della rotonda, e sarà presente una stazione bici. L’intento infatti è quello di creare un hub intermodale in cui vadano a connettersi diverse tipologie di mobilità: da quella ferroviaria al trasporto pubblico locale, fino a quella ecosostenibile delle bici nell’intento di collegarsi alla vicina pista ciclabile di via Crucioli”.

La consegna dei lavori è prevista tra 10-15 giorni, pertanto sarà fruibile già a partire dalla seconda metà di aprile.

Il tour prosegue presso Parco del Colle, un’area verde sita lungo la strada provinciale Cuprense, tra via Cilea e via Toscanini.

Lavori questi totalmente finanziati dallo Stato, grazie ad un bando ministeriale, in seguito rientrato nel PNRR. L’ obiettivo di quest’opera, i cui lavori sono iniziati 7 mesi fa, è quello di recuperare degli spazi finora inaccessibili per i cittadini, in secondo luogo connettere il quartiere della zona di via Cilea con quello Azzolino, su cui insiste la scuola media Toscanini, e di qui fino al centro cittadino; infine, consolidare la scarpata mediante iniezioni di appositi materiali metallici.

“Saranno piantate nuove essenze arboree – interviene il Consigliere con delega alle Manutenzioni e alla Sicurezza, Bruno Talamonti – nella fattispecie 40 alberi ad alto fusto e piante specifiche per rinsaldare il terreno. Sarà eliminata l’edera dalle querce. Infine, provvederemo all’installazione dell’illuminazione e di tavoli da picnic”.

L’apertura del parco è prevista per il 16 aprile, giorno in cui si festeggia Sant’Aureliano.

Ci si sposta quindi in via Matteotti, dove sono in corso i lavori di riqualificazione dell’autostazione.

“Il punto peggiore del centro cittadino –commenta il sindaco Piergallini – dove il passare del tempo si è fatto più sentire, ben visibile infatti l’asfalto danneggiato e le panchine vetuste. Una variante urbanistica ci ha permesso di avere un contributo straordinario di ben 250 mila euro da un privato, così ripartiti: 80 mila euro per il nuovo marciapiede di via Valtesino, già completato, il restante importo per riqualificare questa via. Ci tengo particolarmente a ringraziare per questo progetto Pierpaolo Petrone, responsabile Area 6^, e Morena Corradetti, responsabile del Servizio Urbanistica, ERP e Beni Paesaggistici”.

Saranno tolti due parcheggi, al posto dei quali verranno installate delle panchine, i restanti posti auto saranno costituiti da materiale permeabilizzato, il risultato sarà un parcheggio inerbito.

Nell’opera riqualificatrice verrà utilizzato come materiale il travertino, similmente a piazza San Pio, ci sarà inoltre omogeneità nella scelta dei colori e, aspetto questo di primaria importanza, saranno abbattute le barriere architettoniche. Anche in questo caso la consegna dei lavori è prevista per la metà di aprile.