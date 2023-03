GROTTAMMARE – Il Consiglio Comunale inizia alle ore 17:50 con un’interrogazione del consigliere d’opposizione, capogruppo di Grottammare-Città Unica, Lorenzo Vesperini ad oggetto: “adesione mini-condono rottamazione e stralcio integrale multe e tributi locali fino a 1000 euro”.

Vesperini chiede se il Comune di Grottammare intende aderire, entro il 31 marzo, alle disposizioni introdotte dal decreto Rottamazione-quater che prevedono lo stralcio integrale o la rottamazione delle multe fino a 1000 euro dal 2000-2015.

Replica il sindaco Enrico Piergallini: “Abbiamo adottato la linea scelta da quasi tutti i comuni. Abbiamo acconsentito alla cancellazione di sanzioni ed interessi ma non allo stralcio integrale del debito perché rappresenterebbe un aggravio per le casse comunali”.

Ore 18:10. Si passa alla seconda interrogazione del consigliere Vesperini, avente ad oggetto: “ritardo dei rimborsi libri scolastici”.

Alle sollecitazioni del consigliere, risponde il Sindaco: “i tempi di pagamento prevedono un paio di mesi perché il trasferimento di fondi dalla Regione Marche avviene a dicembre e le risorse non sono immediatamente utilizzabili. Devono trascorrere circa uno o due mesi di tempistiche tecniche. Il pagamento è sempre avvenuto nei mesi di febbraio e marzo”.

Ore 18:20. Terzo punto all’ordine del giorno: modifiche al regolamento centro per l’infanzia comunale “Pollicino”. L’assessore l’Inclusione Sociale e Comunicazione Monica Pomili spiega che la modifica occorre per integrare il nuovo servizio sezione Primavera nella scuola di via Battisti.

Il punto viene approvato all’unanimità.

Ore 18:20. Si passa all’esame del quarto punto, il conferimento della cittadinanza onoraria al presidente dell’“associazione 43° parallelo Italy”, Marcello Iezzi.

Prende la parola il Sindaco: “Se non fosse stato per l’associazione 43° parallelo, nessuno avrebbe valorizzato questa peculiarità di Grottammare, finita recentemente anche su Radio Deejay. Poi l’associazione si è occupata della dog beach, poi dell’installazione del ‘Dreamworld’, il punto più fotografato di Grottammare. È raro che dal basso, da un gruppo di cittadini, arrivino idee e proposte che gli stessi poi realizzano”.

La proposta per il conferimento della cittadinanza onoraria a Iezzi arriva dagli altri tre membri dell’associazione, tutti grottammaresi. Richiesta che è stata accolta con entusiasmo e approvata all’unanimità dal Consiglio.

In seguito, è stato discusso l’aggiornamento del Piano comunale di Protezione Civile alla presenza di due geologi.

Ore 19:20. Si passa all’approvazione regolamento per la celebrazione e l’organizzazione dei matrimoni con rito civile e delle unioni civili. Si tratta di un regolamento che definisce date, luoghi e metodi di organizzazione delle cerimonie. Si aggiunge anche un aggiornamento tariffario che include la pulizia delle aree circostanti a seguito dei festeggiamenti.

Il punto viene approvato all’unanimità.

In conclusione, vengono analizzati gli ultimi tre punti di natura tecnica:

Variazione del bilancio di previsione 2023-2025 (art. 175 del decreto legislativo 267/2000) del valore complessivo di 903.324,17 euro. L’operazione permetterà di iscrivere in bilancio una serie di voci di entrata e di uscita. Tra le prime si rilevano: 235.591 euro per contributi Pnrr per la digitalizzazione; 20.000 euro per contributo da istituzioni sociali private destinate alla cappella del cimitero; 5.000 euro di contributo statale per la realizzazione di stalli rosa (parcheggi riservati a donne in gravidanza e famiglie con bimbi fino a 2 anni); 34.466,67 euro per incremento del contributo per autonoma sistemazione Sisma 2016; 39.500 euro derivano da contributi statali (38.000) e regionali per sostenere l’aumento dei costi dell’energia delle famiglie; più ricco anche il Fondo di solidarietà comunale, con 53.676,28 euro per il funzionamento dell’ asilo nido e 6957,49 euro destinati ad acquisto mezzi per la quota trasporto alunni con disabilità; 93.190,30 euro derivano da un rimborso di Enel X per lavori di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica eseguiti dall’ente nell’ambito degli attuali lavori di riqualificazione del Lungomare; 80.000 euro come previsione di maggiore incasso dell’addizionale comunale Irpef. Per quanto riguarda le previsioni di spesa, la variazione prevede anche maggiori costi per spese elettorali pari a 38.000 euro e per la riscossione coattiva dei tributi 45.000 euro.