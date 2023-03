SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 2 aprile alle ore 17 presso il Museo del Mare si svolgerà l’evento conclusivo dedicato alla mostra di Marisa Korzeniecki E_LE_MENTI che ha impreziosito le sale del museo nel corso del mese dedicato alle donne.

L’evento si svilupperà in un dialogo tra arte e letteratura e vedrà protagoniste quattro figure femminili come quattro sono gli elementi che l’artista ha voluto evocare all’interno della sua mostra. Si inizierà con una visita guidata alle opere a cura dell’artista Korzeniecki e della professoressa Manuela Buttafoco per proseguire con un dialogo tra la scrittrice Benedetta Trevisani e la referente del museo Francesca Vitelli sul ruolo della donna nel corso della storia e con approfondimenti dedicati alla figura femminile nella cultura marinara. L’evento si concluderà con un aperitivo e una sorpresa per i partecipanti.

Per info e prenotazione obbligatoria al 353 4109069.