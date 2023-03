ACQUAVIVA PICENA – Un compleanno speciale quello dei Cento Anni del dottor Malaigia, festeggiato nel calore della sua famiglia. A portare il messaggio di auguri a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza, il Sindaco Sante Infriccioli e i componenti della Giunta Comunale Marianna Spaccasassi e Piera Rossi (sua alunna negli 77/80), che hanno incontrato personalmente il professore. Cento candeline per un cittadino protagonista della storia di Acquaviva Picena. Sindaco dal 1960 al 1975 si è adoperato per valorizzare il Castello Medioevale rubandolo all’abbandono di quegli anni, facendolo diventare un’attrattiva turistico/mondana per decenni.

Le amministrazioni da lui guidate hanno raggiunto obiettivi importati per Acquaviva come, tra l’altro, la realizzazione dei giardini pubblici presso la fortezza, la costituzione della Pro Loco e la Zona Industriale. Appassionato sportivo, da Sindaco ha promosso lo sport ad Acquaviva realizzando il campo sportivo e costituendo la prima polisportiva; da vero appassionato nel 2009 ha pubblicato un libro sul ciclismo dal titolo “La storia del Giro d’Italia, un’affascinante corsa di campioni lunga un secolo”, passione coltivata fin da ragazzo tanto che è stato uno dei primi corrispondenti d’Italia del giornale “Stadio”.

Dal 1956 al 1985 ha insegnato a tanti acquavivani prima alla scuola elementare e poi alla scuola media, educando gli alunni ai principi fondamentali della Costituzione e hai valori veri della vita. “Sono stato molto felice – ha detto il sindaco Infriccioli – di aver condiviso con il professor Malaigia e i suoi familiari questo importante giorno che fa entrare, a pieno titolo, il professore tra gli acquavivani più longevi. Un cittadino speciale visto l’impegno dedicato al nostro paese sia come Sindaco che come insegnante. A lui e ai suoi cari ancora tanti auguri da tutta la cittadinanza per questo traguardo”.