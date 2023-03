MONTEPRANDONE – All’interno della progettualità costruita per il bando “Concimo” della Regione Marche – Politiche Giovanili con fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, parte al GiovArti di Centobuchi l’azione denominata “Azione per Giovani Artisti“ inserita nel progetto “ASCODEPT 3.0” che vede coinvolta l’Associazione Giovanile Delta e in questa azione “La Casa di Asterione APS” con il patrocinio del Comune di Monteprandone.

L’intenzione è di favorire l’aggregazione di una rete giovanile con profili artistici e culturali del territorio del Piceno e più specificatamente dell’area rivierasca dei Comuni di Monteprandone, Monsampolo, San Benedetto del Tronto.

Per fare questo la location di riferimento diventa il GiovArti che apre le proprie porte sabato 1 aprile, alle 15:30, per un incontro di presentazione dal titolo “Culture in rete. Giovani protagonisti del cambiamento culturale.

Progetto di sinergia tra giovani di diverse realtà associative” di tale iniziativa che vuole mettere in sinergia le forze progettuali delle varie associazioni del terzo settore del territorio di riferimento e i giovani cittadini, di età compresa tra 14 e 35 anni, che vogliono far parte di questo movimento culturale di rete.

Un primo incontro al quale ne seguiranno altri che porteranno allo sviluppo di varie iniziative tipo: dell’iniziativa è quello di creare, attraverso un vero e proprio contenitore sia multimediale interattivo (piattaforma web radio e produzione podcast) che dei laboratori sperimentali sul campo dell’attivazione giovanile culturale.

Le tematiche verranno scelte in co-progettazione con i giovani stessi e si andrà creare una redazione stabile e gruppi specifici tra conduttori, autori, intervistatori e tecnico di post produzione delle attività che verranno poi inserite in un apposito canale Youtube e social Facebook per dare risalto all’iniziativa.

La location di GiovArti sarà dunque il luogo di redazione e produzione e dei vari incontri di co progettazione e di post produzione del materiale scritto e filmato. Sarà attivato un percorso finalizzato alla costruzione di un intervento che sia realmente condiviso e concreto con giovani destinatari e protagonisti allo stesso modo, attraverso un modello sperimentale che punta sul talento degli adolescenti, sulla valorizzazione delle competenze e sulla costruzione fattiva delle professionalità. Obiettivo specifico promuovere il benessere multidisciplinare dei giovani attraverso percorsi di protagonismo culturale, sociale e civile.