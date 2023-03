MARTINSICURO – Il sindaco Antonio Spazzafumo si è unito al Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, al Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e al sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni per una conferenza stampa di presentazione del progetto del ponte ciclopedonale sul fiume Tronto.

Nel corso della conferenza, tenutasi nella sede municipale di Martinsicuro, i due Presidenti hanno confermato l’intenzione di procedere alla realizzazione del nuovo viadotto attraverso un’azione coordinata di entrambe gli enti e dei due Comuni di confine, al fine di garantire una rapida conclusione del progetto e il completamento del percorso ciclopedonale che attraversa le due Regioni.

Il progetto del viadotto, per la cui realizzazione si stima che i lavori cominceranno nel 2024, omaggia la marineria quale elemento portante delle culture delle due città che collega: la struttura del ponte, infatti, è stata disegnata ispirandosi alle forme degli scafi delle imbarcazioni da pesca.

Il sindaco Antonio Spazzafumo è personalmente intervenuto nel corso dell’evento, esprimendo il consenso e la disponibilità dell’Amministrazione comunale rivierasca per la realizzazione del ponte ciclopedonale.

“San Benedetto – ha detto il Primo Cittadino – è in prima fila nel voler vedere realizzata questa opera, che tutti stiamo aspettando da molto tempo. Il ponte ciclopedonale è un simbolo di collegamento tra le due regioni, tra i nostri due Comuni, e un’infrastruttura la cui costruzione avrà effetti positivi sull’ambiente e sul turismo, migliorando la qualità della vita e potenziando la rete di mobilità dolce del comprensorio”.

Al termine della conferenza, le autorità si sono recate sulla sponda abruzzese del Tronto, nel punto dal quale partirà il viadotto