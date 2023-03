SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella riunione di martedì 28 marzo, la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– l’atto d’indirizzo per l’affidamento del “Bar Buozzi” per la stagione estiva 2023;

– il rinnovo della concessione in locazione provvisoria di sei alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica – ERP a nuclei familiari in condizione di disagio socio-economico;

– la variazione agli stanziamenti di cassa nel Bilancio di Previsione necessaria per far fronte al diverso andamento di riscossioni e spese rispetto a quanto preventivato;

– il programma della rassegna letteraria “Bibliotè” e la stima dello stanziamento necessario alla realizzazione dell’evento, individuato nella cifra di € 522,59;

– l’atto d’indirizzo per l’attivazione di procedure di sponsorizzazione destinate a sostenere la realizzazione degli eventi culturali, sportivi e turistici individuati dall’Amministrazione come strategici per il 2023.