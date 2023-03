SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Campionati studenteschi di scacchi, il Liceo Rosetti vince la fase provinciale. Segue il comunicato ufficiale dell’Istituto:

«Un primo ed un secondo posto per il Liceo Scientifico Rosetti alla fase provinciale dei Campionati studenteschi di Scacchi che si è svolta lo scorso 17 marzo presso il Liceo Classico “G. Leopardi” di San Benedetto del Tronto.

L’accesso alle finali regionali è stato possibile grazie all’oro della squadra juniores mista (maschile/femminile) formata da Linus Bagnara (4M), Filippo Castori (4M), Giorgia Del Piccolo (4E), Valerio Gattoni (5M), Bryan Giovannelli (4M) e Luca Pignotti (4M).

Ottima prestazione, con l’argento, anche per la squadra allievi maschile composta da Alessandro Botticelli (2E), Giovanni Calderisi (3M), Giulian Hoxha (1C), Alessio Matricardi (3M), Gianandrea Mazza (3M) e Davide Russo (3F).

La bella esperienza, vissuta a tutto tondo dalla compagine dello scientifico sambenedettese, ha visto coinvolta anche la squadra allievi maschile/femminile formata da Sofia Filioni (2G), Emmanuel Mastrocinque (2M), Davide Monaldi (3B), Anna Montecchia (3A), Alessio Quaglia (2E), Alessio Silecchia (3B).

I ragazzi, accompagnati dal professor Renato Aubert, hanno dato prova di grande passione ed agonismo, mettendo anche a frutto l’attività che alcuni di loro portano avanti con la frequenza ai corsi di scacchi che arricchiscono l’offerta formativa del Rosetti in orario extracurriculare; diversi studenti infatti sono parte attiva dell’iniziativa che vede come docente il Maestro Gabriele Cardelli, istruttore dell’A.S.D. Club Scacchi Offida. L’impegno e lo spirito sportivo di tutti i partecipanti alla gara sono stati sottolineati dalla Dirigente Scolastica, Stefania Marini, la quale si è voluta complimentare per il bel successo che gratifica l’intero istituto».