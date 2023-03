SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Campionati Internazionali di Giochi Matematici, ennesimo successo per gli studenti dell’Isc Nord di San Benedetto del Tronto: Mattia Spurio accederà di diritto alle finali. Segue la nota:

«Ancora una volta l’Isc Nord si distingue per i suoi studenti talentuosi. Quando la logica, l’intuizione e la fantasia sono i requisiti necessari per approdare alle finali nazionali dei Campionati di Giochi Matematici giunti alla loro 30ª edizione. Dopo Francesco Pio Marullo della classe 3B Manzoni, qualificatosi per la fase nazionale dei Campionati Italiani di Astronomia, è la volta di Mattia Spurio che accederà di diritto alle finali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, una competizione che vuol essere un modo appassionante e ludico di avvicinare i giovani alla matematica.

Sabato 18 marzo si sono svolte in tutta Italia, e non solo, le semifinali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici promossi dal Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano. Migliaia gli studenti italiani coinvolti, pochi coloro che avranno la possibilità di accedere alla fase nazionale che si terrà a Milano, presso l’Università Bocconi, nel pomeriggio di sabato 13 maggio 2023.

Contestualmente verrà selezionata anche la squadra che rappresenterà l’Italia alla finalissima internazionale di fine agosto a Wroclaw in Polonia.

L’alunno Mattia Spurio della classe 1A del plesso Manzoni ha superato brillantemente la semifinale di zona del 18 marzo conquistando così, “a colpi di giochi”, uno dei 15 posti disponibili della categoria C1 (per gli studenti di prima e seconda media) per le finali nazionali.

A Mattia va tutto l’apprezzamento e i migliori auguri da parte del Dirigente Scolastico Giuseppina Carosi e della docente di matematica prof.ssa Grazia Caselli».