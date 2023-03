SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo appuntamento nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore“, a cura dell’associazione “I luoghi della Scrittura” e della libreria “Libri ed eventi”, con il patrocinio e il sostegno del comune di San Benedetto del Tronto.

Sabato 1 aprile, alle ore 18,00, presso l’Harena di San Benedetto del Tronto, il giornalista Antonio Di Bella presenterà il libro “Gli Stati Uniti. Le Immagini raccontano”. Converserà con l’autore l’avvocato Silvio Venieri.

Antonio Di Bella, giornalista milanese, già direttore del TG3, di Rai 3 e Rai News 24, è stato corrispondente Rai da New York per tre volte, tra il 1990 e il 2021, l’anno in cui ha seguito di persona l’assalto al Campidoglio da parte di militanti trumpiani che cercavano di ribaltare l’elezione di Joe Biden. Da poco è stato nominato direttore degli Approfondimenti Rai. È autore di “L’assedio. Washington, 06/01/2021. Cronaca del giorno che ha cambiato la storia” (2021), e di “Je suis Paris. Se Parigi potesse parlare” (2015).

Terra delle opportunità e dell’American dream, paese delle libertà individuali, modello democratico… Il mito americano, forte di una storia leggendaria, di una società dinamica e di una cultura di massa, si è costruito nel tempo e gli americani ne hanno fatto uno strumento potentissimo di egemonia mondiale, nati dalle rivolte anticoloniali nel Settecento e divenuti la prima potenza economica e militare nel mondo, ma anche il riferimento al quale da sempre guarda l’Europa. Cosa rimane oggi di quel mito?

Attraverso 100 fotografie, una carrellata di immagini forti e iconiche, Antonio Di Bella ripercorre 250 di storia americana, una storia sfaccettata e complessa, a tratti epica, fatta di lotte e conquiste. Ma con lucidità l’autore evidenzia anche le tante contraddizioni dell’avventura americana. La più flagrante è il tardivo riconoscimento dei diritti civili dei neri e dei nativi americani. La più recente, la strage nella scuola di Uvalde, in Texas, la conseguenza nefasta del diritto all’autodifesa che ha portato all’uso indiscriminato delle armi. Il crollo dell’Unione Sovietica e la fine della Guerra Fredda avevano lasciato il gigante americano da solo a dominare la scena mondiale. Oggi quel ruolo egemone è rimesso in discussione da nuovi scenari internazionali e l’autore si chiede, non senza una punta di amarezza, se l’America leggendaria del nostro immaginario non sia solo un ricordo che appartiene ormai al passato.