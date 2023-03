SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo appuntamento con il teatro, il gioco, la satira e l’avventura con il “Phersu Festival”, la festa delle maschere, dei pupazzi e del teatro di figura, un vero e proprio teatro popolare aperto sia a grandi che piccoli, che andrà in scena al teatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto sabato 1 e domenica 2 aprile, a cura di Caleidoscopio APS.

Uno spazio magico dove compagnie provenienti da tutta Italia si susseguiranno in un alternarsi di spettacoli antichi, moderni e di sperimentazione con maschere, pupazzi, burattini e oggetti che prenderanno vita per raccontare storie.

Ognuno dei due giorni andranno in scena, dalla mattina alla sera, tre spettacoli.

Sabato 1 aprile si partirà alle ore 10,00 con “Le Nuvole“, un microspettacolo di Elena Di Marco per una persona alla volta ogni quattro minuti; alle ore 16,00, invece, andrà in scena “Racconti di terre antiche“, storie marchigiane con Cristiana Castelli e, infine, alle ore 18,30, sarà la volta dello spettacolo di pupazzi e ventriloquismo “Puppet Show” con Dante Cingarini.

Domenica 2 aprile si inizierà sempre alle ore 10,00 con “Maschere e riciclo“, un workshop per bambini per la creazione di maschere a cura di La bottega di Onelia APS; si proseguirà nel pomeriggio, alle ore 16,00, con “Sand Painting“, uno spettacolo e workshop in cui Ermelinda Coccia racconterà storie con la sabbia, per finire alle ore 19,00 con “Don Chischiotte“, spettacolo comico con Renato Pisciella.

Per informazioni e prenotazioni:

FB Cineteatro San Filippo Neri

FB Phersu Festival

IG Cineteatrosfn

IG phersu_festival

tel. 389 1463537 – Segreteria

Mail caleidoteatro@gmail.com