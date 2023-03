SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un’esperienza unica per Riviera Oggi, l’aver conosciuto Rebecca Capocasa, una ragazza di San Benedetto che ogni giorno riempie di gioia la vita della sua famiglia e di chi le sta intorno.

Rebecca ha 22 anni e poco dopo la nascita le è stata diagnosticata una rarissima malattia che interessa i mitocondri; gli organelli cellulari responsabili della produzione di ATP, la molecola che conferisce energia all’organismo. Gli effetti di questa malattia hanno gravemente compromesso nel tempo le sue capacità motorie e cerebrali.

Anche se, all’indomani della notizia, la vita dei famigliari – la mamma Tomassina, il papà Nazzareno e la sorella maggiore Sara – ha avuto un forte contraccolpo, la loro felicità non è stata scalfita, anzi, sono diventati più forti e uniti che mai. Questo è il messaggio che più di tutti vorremmo uscisse fuori da questa vicenda.

Il primo motivo per cui il nostro Gian Marco “Evo” Marconi ha voluto dedicare a Rebecca e alla sua famiglia questa intervista, riguarda un evento accaduto verso la fine del 2022. Anche se Rebecca manifestava i suddetti sintomi, i medici avevano già escluso definitivamente una mutazione del DNA mitocondriale. In seguito il Professor Bertini, tramite ulteriori indagini sul DNA nucleare, ha scoperto che il gene causante la malattia di Rebecca non era ancora stato scoperto fino a quel momento, ciò fa di lei il primo caso al mondo nel suo genere.

I viaggi, le esperienze, la vita che ha condotto la famiglia Capocasa non è stata priva di difficolta, ma al contempo l’ha arricchita di esperienze positive, sia con le persone attorno a loro, sia con i professionisti, in ambito sanitario, scolastico e sociale. Il primo ringraziamento è rivolto proprio a loro.

Sembrerebbe fuori luogo fare polemica in queste circostanze, nelle quali si dovrebbe solo inneggiare alla vita che si fa forza davanti agli ostacoli, ma la situazione di Rebecca ha riportato l’accento su un argomento che noi di Riviera Oggi abbiamo a cuore da tempo: l’ospedale di primo livello nel nostro territorio. Grazie alle parole dei familiari di Rebecca, abbiamo l’ennesima testimonianza che un ospedale di primo livello, con tutti gli strumenti necessari, gli specialisti, le attrezzature di cui bambini come Rebecca possono necessitare, eviterebbe inutili spostamenti in strutture fuori mano, inutili costi, e una Sanità molto più efficiente.

Sarebbe il caso di finirla con sterili discorsi elettorali, l’ospedale è dei cittadini e non dei comuni, non della politica. Fare propaganda su questi argomenti è un chiaro esempio di viltà che non esenta da colpe, non solo morali; soprattutto dopo aver scoperto casi come quello di Rebecca e della sua famiglia.

Riprese di Pietro Leone

Montaggio di Gian Marco “Evo” Marconi