ATLETICO CENTOBUCHI: Beni, Delli Compagni, Fabi Cannella, Veccia, De Cesaris, Piunti (12′ st Picciola ), D’Intino (17′ st Travaglia), Pietropaolo A., Galli (17′ st Iovannisci), D’Angelo (12′ st Pietropaolo G.), Liberati.

A disposizione: Filipponi, Fares, Guerrero, Di Salvatore, Tedeschi. Allenatore Salvatore Fusco

MATELICA: Ginestra, Zappasodi, Merli, Marino (21′ st Ficola), Vitali (26′ st Kakuli), Ferretti, Gubinelli, Rango (30′ st Ginesi), Papa, Scotini, Chornopyshuchk (16′ st Raponi).

A disposizione: Petrelli, Aquila, Sileoni, Bartilotta, Bajrami. Allenatore Lorenzo Ciattaglia

MARTINSICURO – Ko al “Tommolini” per l’Atletico Centobuchi che viene battuto 0-2 dal Matelica.

Nei primi dieci minuti del primo tempo sono i biancazzurri a partire bene imponendo il proprio gioco ma al 12′ st sono gli ospiti a passare in vantaggio: Scotini tra le linee, in posizione centrale, serve un ottimo pallone in area per il movimento in profondità di Papa che buca la difesa di casa e con il destro ad incrociare batte Beni, 0-1.

Al 12′ pt reazione Atletico Centobuchi: Beni rilancia in avanti per Liberati che fa la sponda per Veccia, il 4 serve in area sulla sinistra l’11 che calcia di prima intenzione ma con il pallone che finisce sull’esterno della rete, sprecando una chiara occasione da gol. Al 16′ pt raddoppio dei biancorossi: cross di Merli dalla sinistra, sul primo palo Gubinelli prolunga sul secondo palo per Rango che fa 0-2. Nell’ultima mezz’ora della prima frazione la formazione di Fusco prova a trovare spazi ma gli ospiti si difendono bene e riescono ad andare a riposo con due gol di vantaggio.

La prima occasione del secondo tempo la ha la formazione di Ciattaglia: al 6′ st cross basso dalla destra di Scotini per Chornopyshuchk che conclude con il piattone destro sul primo palo ma Beni compie un miracolo sventando il terzo gol. Per il resto la gara non regala particolari emozioni o altre occasioni pericolose e le due squadre si contendono: l’Atletico Centobuchi ha provato a rimontare, cercando spazi ma impegnando poco l’esperto Ginestra merito anche la grande prestazione difensiva del Matelica che avrebbe potuto sfruttare meglio i contropiedi.

C’è sicuramente tanta amarezza per gli uomini di Fusco dopo una gara un po’ opaca ma ora è tempo di ricaricare le pile e pensare alla prossima gara di sabato 1 aprile contro la Passatempese in trasferta. Biancazzurri che rimangono a 41 punti in classifica.