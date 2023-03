PORTO SANT’ELPIDIO – Servizi dei Carabinieri per il contrasto all’illegalità: un arresto e quattro denunce.

«Nei giorni scorsi» – scrive l’Arma fermana – «a seguito di specifici servizi finalizzati a contrastare episodi di illegalità nella Provincia, dopo accurate indagini i Carabinieri di Porto Sant’Elpidio hanno fermato e controllato un trentenne ucraino, pregiudicato, il quale circolava con una costosa bicicletta del valore di circa 4.000,00 euro, risultata essere oggetto di furto commesso in danno di un 65enne del posto. La costosa bicicletta è stata sequestrata per la successiva restituzione alla parte offesa e il giovane straniero denunciato per il grave reato di ricettazione. Nell’ambito del servizio i Carabinieri di Fermo hanno invece rintracciato e arrestato un 35enne fermano, pregiudicato, gravato da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli poiché ritenuto colpevole del reato di rapina, commessa a Napoli il 5 febbraio 2022 ai danni di un’anziana. Il rapinatore è stato trasferito nel carcere di Fermo».

I Carabinieri hanno operato anche a contrasto di reati di minore entità: «A Montegranaro i Carabinieri della locale Stazione hanno individuato e denunciato per spendita ed introduzione nello Stato di monete falsificate un giovane napoletano, già noto per altri precedenti, riconosciuto quale autore del pagamento di una consumazione alcolica – presso un esercizio del posto, con una banconota da 20,00 euro falsa. Altro falso a Porto San Giorgio dove i Carabinieri della Stazione hanno fermato e controllato un 25enne egiziano che nei pressi di Lido Tre Archi circolava alla guida di una vettura, esibendo una patente di guida estera palesemente falsa, venendo perciò sanzionato anche per guida senza patente. Il documento di guida è stato sequestrato, in attesa di approfondimenti investigativi. Nel Comune di Monte Urano i Carabinieri della locale Stazione hanno invece denunciato per guida sotto l’influenza di alcol un argentino 35enne, già noto per altre vicende che aveva provocato un incidente, danneggiando altre auto in sosta. La patente dell’uomo è stata ritirata».