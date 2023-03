SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Urgeva una reazione di carattere dopo il duro ko rimediato nel derby con la Futsal D&G, è arrivata nella prova contro l’ottima Futsal Vire, sconfitta al “Sabatino d’Angelo” 6-3. I ragazzi di mister Fusco (che ha sostituito Michetti in panchina, assente a causa di una fastidiosa sciatalgia, ndr) hanno disputato una gara di grande intensità nonostante la rosa rimaneggiata: è infatti ancora molto affollata l’infermeria con le defezioni di Del Grande, Ulissi, Castelli e Piccinini. D’altra parte, la condizione ritrovata di Fusco e di capitan Mindoli e il ritorno di Bartolini, che sembra aver recuperato dai suoi annosi problemi al ginocchio, fanno sorridere mister Michetti e ben sperare per il futuro.

La Samb, affamata di vittoria e di risultato, comincia la gara premendo fin da subito sull’acceleratore: dopo pochi minuti dal fischio d’inizio è Mindoli a realizzare il gol del vantaggio, seguito dal 2-0 di Firmani. Per tutta la prima frazione di gioco si è vista molto di più la Samb degli ospiti, che rimangono a galla grazie alle belle parate di Celani e che tuttavia riescono a dimezzare lo svantaggio in chiusura di primo tempo con Piermarini.

La seconda metà del match è favorevole ai rossoblù, che trovano la via del gol prima con una terribile bordata direttamente da calcio di punizione del solito, infinito Mindoli, al 42° gol in campionato, e poi con De Carolis che, dopo aver difeso la palla con il corpo al limite dell’area, riesce a girarsi in un fazzoletto e a trafiggere l’incolpevole Celani.

Quando tutto sembrava archiviato, la Vire esce dal guscio e realizza in rapida successione due reti, che portano il parziale sul 4-3: è sempre Piermarini, colpevolmente lasciato solo in entrambe le occasioni dalla retroguardia rivierasca, a superare agevolmente Colletta e depositare alle sue spalle i gol della speranza ospite.

Le due reti galvanizzano i gialloblù, che per diversi minuti assediano la porta della Samb: è solo grazie agli ottimi riflessi di Colletta, decisivo in almeno due occasioni, se non riescono a pervenire al gol del pareggio.

È nei momenti di difficoltà che si vedono i campioni: ne dà prova il capitano Mindoli, che intorno al 20′ si accende e serve a Fusco un assist al bacio, trasformato in oro zecchino da quest’ultimo per la soddisfazione dei tanti presenti giunti a supportare i propri beniamini. La Vire, colpita nel suo momento migliore, si disunisce e la Samb ne approfitta mettendo la freccia a sinistra e realizzando il 6-3: è un gol speciale perché arriva dal destro di Romolo Dorinzi, che ha dovuto solo appoggiare in rete il filtrante di – manco a dirlo – capitan Mindoli. Il Sabatino d’Angelo esplode di gioia, per il Re Dorinzi è il primo gol in campionato, cercato, voluto per tutta la stagione: con il suo gol, a 47 anni suonati, Romolo continua a insegnare futsal anche ai più giovani, confermandosi ancora di più un esempio e una colonna portante di questa squadra.

Con questa vittoria la Samb può quindi godersi la sosta pasquale al meglio, perché da Castorano arriva la notizia della sconfitta della Bocastrum ad opera della Futsal D&G, che sbancando la Bombonera ha messo una seria ipoteca sul campionato. I rossoblù sono ora secondi in graduatoria, e alla ripresa dei giochi dovranno vedersela proprio contro i gialloblù: a due partite dal termine del campionato, vincere significherebbe confermare il secondo posto in classifica e disputare gli eventuali playoff in casa.