GROTTAMMARE – Dopo la pubblicazione di una prima versione nel 2014, oggi è stata presentata la nuova app del Comune di Grottammare, realizzata in collaborazione con la Bitlounge di San Benedetto del Tronto e disponibile sia per piattaforma Android sia iOS.

L’app offre due diverse prospettive: quella di apertura per il turista e quella per il cittadino, raggiungibile dalle quattro comode icone di navigazione situate sullo schermo in basso.

Nella parte “Turismo” sono presenti le sezioni:

“Cosa vedere”, una guida con tutte le cose più importanti da visitare a Grottammare;

“Eventi”, per sapere tutto ciò che è in programma in città;

“Dove mangiare”, per scegliere il locale per fare pranzo o passare la serata;

“Dove dormire”, per conoscere le strutture di ospitalità presenti.

Tutti gli elementi sono geolocalizzati e sulla mappa è possibile visualizzare la posizione dell’utente e ciò che è raggiungibile a piedi o con l’auto.

Nelle schede dei locali sono presenti, oltre al telefono e all’indirizzo geolocalizzato, i riferimenti al sito web, alla pagina Facebook e all’account Instagram.

Nella parte “Città” sono presenti le sezioni:

“Novità”, in cui è possibile leggere le news pubblicate dal Comune;

“Informazioni utili”, in cui sono presenti gli orari di farmacie e trasporto pubblico, informazioni sulla raccolta rifiuti e mappa delle colonnine di ricarica per auto elettriche;

“Comunicazioni urgenti”, archivio delle comunicazioni importanti relative a eventi meteo o emergenziali;

“Scadenze” dove tenere d’occhio gli avvisi per i cittadini prossimi alla scadenza.

Gli ultimi due elementi del menù di navigazione consentono di selezionare quali notifiche si vogliono ricevere (novità, eventi e scadenze, mentre quelle emergenziali saranno sempre ricevute) e di visualizzare tutte le possibilità per contattare gli uffici comunali.

L’app è il punto finale di un percorso, in perenne rinnovamento, che ha trasformato l’identità digitale del Comune degli ultimi anni: sito web istituzionale, sito web turistico, app per telefoni cellulari, pagina Facebook, account Twitter, canale Telegram e account Instagram per la parte turistica.

Tutti questi canali di comunicazione sono interfacciati e, soprattutto, sono realizzati in ottica sinergica, consentendo con un unico inserimento la diffusione su uno o più canali di comunicazione.

Il sindaco Enrico Piergallini sottolinea la prosecuzione di un percorso iniziato tempo prima: “Questo è un ultimo passaggio di una strategia legata alla revisione del sito web e del sito “Visit Grottammare”. Dieci anni fa tutto questo era impensabile. Oggi abbiamo oltre 50 access point al wi-fi gratuito”.

“Ci si è interrogati – spiega Igor Vita, responsabile dell’Area servizi al cittadino – sulla necessità di avere un’app pur disponendo di siti web perfettamente responsive, quindi fruibili senza problemi da cellulari e tablet; la risposta è stata positiva: l’app, che pesa solo 16 MB, consente una navigazione diversa, rapida puntuale e focalizzata, quindi un’esperienza di fruizione contenuti ulteriore”.

Il percorso verso la trasformazione digitale sempre più intensa del Comune passa anche attraverso i vari servizi attivati negli ultimi anni: appIO, pagamenti tramite pagoPA e servizi online. Tutto ciò sarà ulteriormente implementato grazie ai fondi PNRR intercettati grazie all’ottimo lavoro dell’ufficio CED che è riuscita nell’obiettivo di vedersi finanziate tutte le misure disponibili, per un importo complessivo di euro 367.208,00.