SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata di venerdì 24 marzo si è riunito per la prima volta, nell’emiciclo di viale De Gasperi, il Consiglio comunale dei ragazzi. L’assise, nella sua prima convocazione, ha visto la partecipazione di 18 consiglieri, 6 eletti per ciascuno dei 3 Istituti Scolastici Comprensivi della città.

Hanno partecipato alla seduta inaugurale il sindaco Antonio Spazzafumo, il presidente del Consiglio Eldo Fanini e il segretario generale Stefano Zanieri, i quali hanno aperto i lavori e hanno fornito tutte le indicazioni utili per avviare le procedure di nomina degli organi consiliari.

Presidente del Consiglio comunale è stato eletto Francesco Sospetti. Il Consigliere Elison Marrancone (ISC Nord) ha invece ricevuto l’incarico di Vicepresidente del Consiglio.

I lavori sono poi proseguiti con l’elezione del Sindaco, avvenuta mediante voto segreto: non essendo stata raggiunta la maggioranza assoluta da nessuno dei candidati, si è andati alla votazione di ballottaggio che ha visto prevalere Michelle Guarnieri dell’ISC Nord.

Il Sindaco ha quindi proceduto alla nomina di cinque membri della sua Giunta, a cui ha affidato le deleghe previste dal regolamento del Consiglio comunale dei ragazzi: Politiche ambientali affidata a Sara Paci (ISC Centro); Sport, tempo libero, spettacoli e cultura è andata alla vicesindaco Matilde Capriotti; Sicurezza stradale e circolazione sarà ad appannaggio di Cristian Ruben Bolzan (ISC Sud); Solidarietà e assistenza, di cui si occuperà Alice D’Isidori (ISC Nord).

“Sono molto felice – ha detto il Sindaco dei Ragazzi – di poter fare questa esperienza. Ringrazio il sindaco Antonio Spazzafumo, il presidente Eldo Fanini e tutta la Giunta comunale per essersi spesi nell’organizzare il Consiglio comunale dei ragazzi e i dirigenti scolastici e i docenti degli ISC di San Benedetto, per averci permesso di prendere parte all’iniziativa”.

“È un grande piacere – ha detto il sindaco Antonio Spazzafumo portando gli auguri di buon lavoro agli eletti – aver potuto affiancare i Consiglieri comunali dei ragazzi in questa esperienza, che credo sia fondamentale per stimolare la partecipazione dei giovani alla vita politica della nostra comunità. Sedere nel Consiglio comunale dei ragazzi non è un gioco, ma un impegno che ciascuno di questo ragazzi ha preso con i propri compagni e con tutti i cittadini di San Benedetto”.

“Desidero ringraziare – ha detto il presidente del Consiglio comunale Eldo Fanini – tutti i funzionari del Comune che si sono spesi per organizzare il Consiglio comunale dei ragazzi e l’assessore alle Politiche Giovanili Andrea Sanguigni che, più di tutti, ha voluto con forza che questa iniziativa venisse riproposta. Questa bellissima esperienza – ha aggiunto Fanini – è una palestra di vita, che renderà i nostri giovani cittadini più consapevoli”.

Di seguito l’elenco completo dei membri del Consiglio comunale dei Ragazzi: