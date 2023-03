SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella riunione di giovedì 23 marzo, la Giunta comunale ha approvato la proposta di partecipazione al bando “Sport per tutti”, sezione parchi, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un progetto dedicato al parco “Wojtyla”. Nel dettaglio la proposta prevede la realizzazione nel parco di un’area attrezzata per l’attività sportiva all’aperto. Qualora venisse finanziata, l’iniziativa avrebbe un costo complessivo stimato in € 42.700,00 di cui il 50% a carico del Comune.