SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al via il secondo appuntamento della stagione dei concerti 2023, organizzata dalla Fondazione Gioventù Musicale d’Italia. Domenica 26 marzo, alle 18, nell’inusuale cornice dello showroom “Emilcar” in via della Liberazione 116, il duo d’eccezione composto dal contrabbasso di Ferruccio Spinetti e dal pianoforte di Giovanni Ceccarelli si esibirà in concerto. L’evento, intitolato “More Morricone”, vedrà i due jazzisti impegnati nell’esecuzione del loro lavoro discografico dedicato al genio musicale di Ennio Morricone.

Ferruccio Spinetti, contrabbassista degli Avion Travel e con loro vincitore del Festival di Sanremo nel 2000, ha tenuto concerti in tutto il mondo con i più importanti musicisti: da Stefano Bollani, con il quale suona in quintetto, a Petra Magoni, con la quale fonda il duo “Musica Nuda”, vincitore del Premo Tenco nel 2006, a Fabrizio Bosso, Mal Waldron, Arto Lindsay, Paolo Fresu e Rita Marcotulli.

Pianista e compositore, Giovanni Ceccarelli vive a Parigi, in Francia. Nei suoi trent’anni di carriera musicale ha inciso cinquanta dischi, prodotto un album candidato ai “Latin Grammy Awards”, tenuto concerti in tutto il mondo e collaborato con artisti di fama mondiale, da Lee Konitz, a Marisa Monte, Amii Stewart, Nancy King, Mark Murphy, Enrico Rava, Paolo Fresu, Musica Nuda, Manu Katché, Samuele Bersani, Tosca. Collabora stabilmente con le cantanti Tiziana Ghiglioni e Ada Montellanico. Numerosi inoltre i suoi concerti al fianco delle leggende del jazz Tony Scott e Benny Golson.

I biglietti per lo spettacolo sono in prevendita e già disponibili online sul circuito Ciaotickets o telefonicamente chiamando il numero 380 5921393. Sarà inoltre possibile acquistarli direttamente il pomeriggio prima del concerto, alla cassa del salone.