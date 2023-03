SAN BENEDETTO – Secondo i calcoli del giornalista veterano Pino Perotti, l’anno di nascita della Sambenedettese è il 5 aprile 2023 e non il 4. Chi può metterlo in discussione? Nessuno. Tanto è vero che nessuno ci ha mai provato.

Detto questo, il momento è buono per un quiz sulla storia della Sambenedettese. A chi indovina per primo e viene a spiegare, in una video intervista, come ha fatto, una cena per due presso il ristorante Ballarè:

1-Chi ha raccontato,più di tutti, le vicende della società rossoblu, dal 1923 ad oggi? Più precisamente negli ultimi sessant’anni della sua gloriosa storia centenaria?

2-Chi, dal 1955 ad oggi, ha visto tutte le partite in casa (meno 4 in serie B e una decina tra serie C e Dilettanti). Più precisamente degli ultimi quasi 70 anni?

3-Chi ha visto dal 1955 ad oggi il 70% delle gare fuori casa?

4-Chi è il calciatore rossoblu che ha giocato più gare in serie B e detiene il record nazionale?

Forza, spremete le meningi. Chi vince potrà gustare i succulenti piatti del maestro Scipi, sulla Salaria nei pressi della Statale 16. Insieme a tre giornalisti di Riviera Oggi. O anche da soli.

Nell’attesa Forza Samb.

Altri “indovinelli” seguiranno nei prossimi giorni