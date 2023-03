SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente a Porto d’Ascoli, nel tratto di Salaria denominato Via Torino. Un furgone, con a bordo un uomo e sua figlia, una bimba di quattro anni, è finito fuori controllo ribaltandosi dopo l’urto contro un palo. Tanta paura per gli occupanti, ma lo schianto non sembra aver provocato serie conseguenze: la bambina è comunque stata portata in ospedale per accertamenti. Sul posto, oltre ai sanitari, sono accorsi gli uomini della Polizia Locale.