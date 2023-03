MONTEPRANDONE – La Corale Polifonica Riviera Delle Palme festeggia i suoi 20 anni dalla fondazione.

Il concerto del Ventennale si terrà domenica 26 Marzo alle ore 18 presso l’Auditorium del Centro Pacetti di Centobuchi di Monteprandone.

Il programma è un percorso musicale tra i brani che ci hanno accompagnato in questi primi vent’anni e una parte di uno dei progetti musicali realizzato nel corso degli anni.

Vi aspettiamo per festeggiare in musica