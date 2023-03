PORTO SANT’ELPIDIO (FM) – Due squadre di Vigili del Fuoco, una proveniente da Fermo e l’altra da Civitanova Marche, hanno lavorato per ore nella cittadina rivierasca fermana, per spegnere un incendio sprigionatosi alle 19 circa di ieri in un capanno per attrezzature agricole. In fiamme un motocoltivatore ed altri utensili, mentre è stato portato all’esterno un trattore senza che le fiamme potessero danneggiarlo. Non si registrano feriti.