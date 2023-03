«Nell’ambito di servizi disposti dal Questore di Teramo anche nel territorio della provincia, per contrastare il recrudescente fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti soprattutto in vista delle prossime festività pasquali, personale della sezione antidroga della Squadra Mobile ha tratto in arresto, nella giornata di ieri, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino italiano sessantenne di Mosciano Sant’Angelo, perché trovato in possesso complessivamente di 15 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina e 5 Kg di sostanza stupefacente del tipo eroina nonché di diverso materiale per il confezionamento.