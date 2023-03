Concedere un incarico in esclusiva significa dare piena fiducia all’agenzia con cui si firma l’incarico di mediazione.

Immobiliare Magia spiega ai motivi per cui conviene affidare un incarico di vendita in esclusiva.

Il mandato in esclusiva fa sì che l’agenzia si interessi maggiormente al tuo immobile investendo molto più denaro e tempo. Si può anche non concedere l’incarico di esclusiva a nessuna agenzia e proporre il proprio immobile a diverse agenzie. In questo modo, tuttavia, le agenzie darebbero precedenza agli incarichi in esclusiva, allungando di fatto i tempi necessari alla vendita.

In più c’è il fattore pubblicità: per quale motivo l’agenzia dovrebbe spendere gli stessi soldi di pubblicità su un immobile trattato da altre 10 agenzie? È sicuro che decida di spenderli per incarichi in esclusiva.

Inoltre, dando l’immobile a più agenzie si rischia di veicolare un messaggio sbagliato all’acquirente, che sarebbe portato a pensare: “Come mai servono 10 agenzie per vendere questo immobile? È forse un immobile con qualche problema? Stanno cercando di rifilarmi qualcosa di invendibile?”. In definitiva, si rischia di dare ai potenziali acquirenti l’idea di un immobile che non si riesce a vendere.

Dai Dati dell’agenzia Immobiliare Magia, il 94% degli immobili con incarico in esclusiva viene venduto entro 3-4 mesi. Questo grazie ad un mix di strumenti utilizzati, come servizi fotografici professionali e video virtuali, pubblicando l’annuncio sui canali online, e pubblicizzando nel miglior modo su tutti i portali e i nostri canali Social e YouTube, sfruttando al meglio il marketing digitale che aiuta a dare la massima visibilità dell’immobile per renderlo più appetibile ai potenziali acquirenti. In più, Immobiliare Magia offre ai venditori anche un’area riservata sul sito www.immobiliaremagia.it, con aggiornamenti costanti su contatti, visite e Feedback sull’immobile.

Vendere la tua casa tramite Immobiliare Magia con incarico di esclusiva permetterà di lanciare un messaggio chiaro e univoco ai clienti interessati all’acquisto. Attraverso la Strategia di vendita mirata di Immobiliare Magia si riesce a raggiungere l’obiettivo e portare a buon fine l’affare!