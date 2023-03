SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultime sessioni di allenamento per la Infoservice Sambenedettese Basket in vista della prossima gara contro Upr Montemarciano, in programma per sabato 25 marzo alle ore 21.15 presso il PalaMenotti di Montemarciano.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato coach Alessandro Roncarolo, di seguito le sue dichiarazioni.

Roncarolo: “Con Porto Recanati abbiamo fatto fatica sotto il punto di vista fisico e atletico. Stiamo dando la possibilità di dare ai giovani più minuti in campo. Spesso ci danno delle grandi soddisfazione come Maiorana Liga con Valdiceppo o Marino contro Pisaurum ma in questo caso sono andati in difficoltà, l’importante è reagire nella prossima partita. Montemarciano? Vogliamo cercare di giocarcela fino alla fine. Loro hanno cambiato molto e stanno cercando di trovare un miglior equilibrio in vista dei play-off. Sarà un’altra prova importante”.