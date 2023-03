Le delibere di Giunta del 22 febbraio

Tra le delibere: programma delle manifestazione di promozione del territorio di marzo e aprile 2023, le tariffe del Canone Unico Patrimoniale,il progetto per l’impiego dell’impianto di videosorveglianza comunale, adeguamento della tariffa per il servizio giornaliero di fornitura di pasti per i bambini iscritti ai nidi d’infanzia comunali

di Mauro Vannini