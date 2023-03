MONTEPRANDONE – Con la messa a dimora di dieci esemplari di Quercus Ilex, l’Amministrazione comunale in collaborazione con il Circolo Legambiente “Lu Cucale” di San Benedetto del Tronto, l’Istituto comprensivo di Monteprandone, ha celebrato oggi, giovedì 23 marzo la “Festa dell’Albero” di primavera e la Giornata Mondiale delle Foreste.

Gli alberi di leccio, donati alla cittadinanza dalla Adriatica Oli, azienda sensibile alla protezione dell’ambiente che agisce a favore della sostenibilità ambientale, sono stati piantumati nel parco di via Sant’Agnese a Centobuchi.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Sergio Loggi, il vicesindaco all’istruzione Daniela Morelli, l’assessore ai parchi e verde pubblico Fernando Gabrielli, il consigliere all’ambiente Sergio Calvaresi, la Dirigente Scolastica Prof.ssa Roberta Capriotti, Nazzareno Quinzi membro del Direttivo del Circolo Legambiente “Lu Cucale” di San Benedetto del Tronto e Kessili De Berardinis referente di Adriatica Oli per il progetto “Amicambiente”, una iniziativa di ampio respiro che coinvolge la community dei suoi clienti ristoratori in azioni di riduzione dell’impatto ambientale, promuovendo la creazione di reti tra soggetti impegnati quotidianamente per la tutela del pianeta e sostenendo finanziariamente le iniziative.

Erano presenti circa 60 bambine e bambini della scuola dell’infanzia e primaria di Centobuchi, accompagnati dalle insegnanti, che hanno partecipato con molta attenzione e curiosità all’iniziativa volta alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione del patrimonio arboreo dei parchi cittadini.

L’evento è stato inserito nel progetto europeo ‘Life Terra’. Gli alberi messi a dimora a Centobuchi sono stati geolocalizzati durante l’evento e inseriti nel contatore per il raggiungimento dell’obiettivo di piantare 500 mila alberi nei prossimi 5 anni in Europa.