GROTTAMMARE – È avvenuta ieri sera, a partire dalle ore 21:30, presso la Sala Consiliare del Comune, la presentazione dei candidati e del programma elettorale di “Solidarietà e Partecipazione” e “Città in movimento”, in vista delle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio.

Ad aprire i lavori dell’assemblea pubblica è stato il candidato sindaco Alessandro Rocchi, che ha descritto il programma elettorale specificando che si trova ancora in fase di redazione.

“Dopo l’assemblea pubblica di ottobre, che ha espresso il candidato sindaco, sono partiti una serie di confronti per elaborare il programma elettorale – afferma Rocchi -. Siamo giunti a circa 120 idee e spunti, che abbiamo sintetizzato in sette aree tematiche”.

Per ognuna delle aree tematiche è stato abbinato un colore dell’arcobaleno e lo slogan “insieme siamo”, declinato a seconda dell’area di intervento.

Colore viola

“Insieme siamo sviluppo”

Area delle attività produttive

Colore azzurro

“Insieme siamo movimento”

Area dei trasporti e della mobilità sostenibile

Colore blu

“Insieme siamo città”

Area lavori pubblici e urbanistica

Colore verde

“Insieme siamo sostenibili”

Area sostenibilità ambientale e risparmio energetico

Colore giallo

“Insieme siamo accoglienti”

Area promozione e animazione turistica

Colore arancione

“Insieme siamo formazione”

Area cultura, scuola e attività sportive

Colore rosso

“Insieme siamo al tuo fianco”

Area servizi sociali, politiche giovanili e sanità

Dopo la descrizione del programma, è intervenuto Lorenzo Rossi, il quale non parteciperà alla competizione elettorale e, in caso di vittoria, ricoprirà la carica di vicesindaco. Una scelta che ha fatto discutere non poco e che Rossi ieri sera ha chiarito così: “La carica di vicesindaco è incompatibile con quella di consigliere. Chi entra in Giunta non fa più parte del Consiglio comunale. In questo modo, quindi, è come se avessi lasciato un posto in più ad un consigliere”.

Successivamente, si è tenuta la presentazione dei candidati. “Per la prima volta – sottolinea Rocchi – la componente femminile è maggiore di quella maschile, 17 donne e 15 uomini.

Solidarietà e partecipazione:

Biocca Alessandra

Bosano Ginevra

Castelletti Samuela

Chiappini Jonathan

Ciarrocchi Laura (classe 2000, la candidata più giovane)

Egidi Silvia

Luzi Gabriele

Malavolta Antonio

Montagna Barbara

Moscardelli Rossella

Novelli Stefano

Olivieri Manolo

Pulcini Umberto

Sciarroni Martina

Scipioni Marica

Travaglini Luigi

Città in movimento:

Baldoni Cristina

Broglia Andrea

Carota Rosanna

Ciotti Stefano

Finamore Rosa Maria

Finicelli Giovanni

Giannetti Nicolino

Grossi Alessandro

Marchegiani Andrea

Piunti Lorenzo

Pomili Monica

Talamonti Bruno

Tamburro Marco

Traini Serena

Vagnoni Claudia

Vitarelli Oriana