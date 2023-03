GROTTAMMARE – Il candidato sindaco Marco Sprecacè ha definito due incontri importanti, in questo fine settimana, a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Sabato 25 Marzo, alle ore 17, presso Piazza Carducci, ci sarà il primo comizio di Sprecacè e, a seguire l’inaugurazione della sede elettorale in via Dante Alighieri n. 81.

L’appuntamento successivo si terrà domenica 26 marzo, alle ore 11, presso Piazza Fazzini, con un secondo comizio e, a seguire, l’inaugurazione della sede elettorale in via Castelfidardo n. 52.

Sono stati inoltre ufficializzati, dal candidato Sindaco Marco Sprecacè, altri 3 coordinatori dei 12 Gruppi di lavoro.

Ricordiamo che nei giorni scorsi sono già stati presentati i gruppi coordinati da: Luigi Valentini, Eleonora Marconi, Marilisa Felicetti, Tiziana Stampatori, Andrea Pizi e Maurizio Pasquali.

Catia Guerrieri, architetto e coordinatrice del Gruppo Patrimonio, Innovazione tecnologica ed efficientamento, afferma: “Sono davvero numerosi gli interventi che andrebbero effettuati a Grottammare in questo ambito. Mi limito a citarne solo alcuni che ritengo essenziali: la valorizzazione del patrimonio liberty di Grottammare; la riqualificazione del mercato del pesce e della verdura che, in pieno centro città, non può essere abbandonato all’usura del tempo e all’incuranza degli amministratori; la sistemazione e la messa a norma delle aree già adibite a parco giochi e l’incremento di spazi verdi ed aree attrezzate in tutta la città; una completa revisione del cimitero con la creazione di percorsi interni fruibili anche dalle persone con disabilità e la sistemazione delle aree di tumulazione”.

Il Gruppo Politiche Giovanili è invece affidato a Laura Rosati, studentessa di 22 anni, la quale dichiara: “Ritengo che in questo periodo storico supportare i giovani sia fondamentale. Per tale ragione ci impegniamo sin da ora ad introdurre, come futura amministrazione, opportunità e agevolazioni per far per restare o far tornare i giovani a Grottammare, creando un ambiente accogliente che consenta loro di costruirsi delle condizioni di vita e di lavoro soddisfacenti nella nostra città. Come ci riusciremo? Attraverso formazioni imprenditoriali, incentivi alla creazione di start-up e supporto alla trasformazione di idee in progetti: non paroloni o promesse, ma politiche concrete ed attuabili”.

Per il Gruppo Tutela dell’Ambiente e degli Animali la coordinatrice è Antonella Ciocca, già consigliere comunale di Forza Italia: “Per molte persone gli animali costituiscono una vera e propria compagnia. Per questo motivo riteniamo importante che anche l’amministrazione faccia qualcosa di concreto per tutte quelle famiglie, sempre più numerose, che posseggono un animale domestico. Bisogna attrezzare in tutti i quartieri di Grottammare delle apposite aree dove portare gli animali domestici per i propri bisogni e per farli giocare. Sarà altresì un impegno del nostro gruppo individuare un’area per realizzare il cimitero degli animali, così da dare una degna sepoltura anche ai nostri amici a quattro zampe”.