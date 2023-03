ASCOLI PICENO – Pubblichiamo un comunicato di USB Lavoro Privato Ascoli Piceno:

A seguito della proclamazione dello stato di agitazione e successiva mobilitazione delle lavoratrici e lavoratori aderenti ad USB del 13 Marzo 2023, è stata inoltrata in data odierna una formale richiesta d’incontro alla Regione Marche – Settore Autorizzazioni ed Accreditamenti e alla AST di Ascoli Piceno in merito alle molteplici criticità riscontrate nello svolgimento delle attività di OSS ed Infermieri dipendenti della società Kos Care Srl addetti presso la “Residenza Anni Azzurri San Giuseppe” di San Benedetto del Tronto (AP), principalmente correlate alla carenza della dotazione organica.

E’ intenzione del sindacato rappresentare, anche in maniera particolareggiata, all’Ente Pubblico, quale soggetto direttamente interessato a vigilare sui servizi affidati in convenzionamento, quali siano le reali condizioni di lavoro cui tutti gli operatori sono sottoposti e la complessiva situazione in cui versa la struttura sanitaria-residenziale al fine di poter ottenere un intervento che possa ristabilire le condizioni necessarie per l’erogazione di servizi di qualità garantendo i diritti e le tutele della lavoratrici e dei lavoratori nonché degli ospiti.