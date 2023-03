CUPRA MARITTIMA – Interessante e varia la nuova programmazione del cinema Margherita di Cupra Marittima.

Ancora una volta il cinema coreano dona una delle sue perle, “Miracle” di Jang Hoon Lee, premio del pubblico al Far East Film Festival, una favola tratta dalla storia vera di un ragazzo coreano e una stazione da costruire in un suo paesino tra le valli. Un esempio positivo di cinema civile. Torna anche uno dei film italiani più belli della stagione, “L’ultima notte di Amore” del regista Andrea Di Stefano. Il titolo incapsula il senso del film senza raccontarlo né spiegarlo, ma è assolutamente da non perdere. C’è, inoltre, la possibilità di vedere il film che ha vinto agli Oscar 2023 ben 7 statuette, “Everything Everywhere all at once” di Dan Kwan e Daniel Scheinert, un film capace di raccontare il nostro tempo con un linguaggio davvero sorprendente. Lunedì è possibile vederlo in versione originale sottotitolata in italiano.

Si chiude poi la rassegna “Margheritaoff” dedicata al cinema francese con un film biografico su Anton Cechov, maestro del teatro e della letteratura russa, del regista francese René Féret . Nel film si raccontano i primi passi del maestro prima della fama quando Cechov era un giovane medico che si dilettava a scrivere racconti. Un appuntamento per celebrare “la giornata mondiale del teatro” che ricorre il 27 marzo.

LA PROGRAMMAZIONE DAL 23/03 AL 28/03: