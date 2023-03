GROTTAMMARE – Da aprile fino ad ottobre si svolgeranno le attività del progetto “Il mare non ha Paese”. Ideati dall’ASD Argonauti in collaborazione con l’UISP – Ascoli Piceno, la cooperativa sociale On the Road e il Comune di Grottammare, gli appuntamenti sportivi coinvolgeranno cento ragazzi, dai 10 ai 17 anni, provenienti da diverse realtà culturali e territoriali. L’obiettivo del progetto presentato questa mattina presso la Sala Consiliare di Palazzo Ravenna è, infatti, quello di favorire l’inclusione sociale attraverso lo sport.

“Il progetto – afferma Giuseppe Illuminati, presidente dell’ASD Argonauti – rappresenta un’opportunità per i giovani di sviluppare con l’attività sportiva una conoscenza di se stessi e degli altri. Ci proponiamo di creare rete e sinergia, nuove amicizie e scambi di esperienze fra realtà personali differenti ma accomunate da un unico obiettivo: rafforzare l’inclusione sociale e permettere a tutti, senza distinzione di genere o razza, di partecipare all’attivismo sul territorio”.

Le attività riguarderanno sia giochi di squadra, sia sport acquatici. Attraverso esperienze in barca a vela, kayak e snorkeling, con il supporto di esperti velisti, biologi marini, antropologi, i partecipanti comprenderanno le basi della navigazione. Inoltre, sarà l’occasione per conoscere le particolarità del nostro territorio, le tradizioni marinare e l’influenza dei popoli sulle comunità costiere.

“Trovo che le attività acquatiche possano avere in questo caso un significato toccante – afferma Silvia Fabrizi di On the Road, realtà sambenedettese che da sempre si occupa di promuovere inclusione sociale per soggetti fragili e in condizioni di estrema marginalità -. Sappiamo, infatti, che molti giovani arrivano sulle nostre coste tramite un viaggio traumatico sul mare e dunque questa opportunità può essere un modo per ristabilire un buon rapporto con l’acqua”.

Le attività di vela saranno svolte a bordo di barche del porto di San Benedetto del Tronto in collaborazione con il Circolo Nautico Sambenedettese. Le uscite in kayak e snorkeling avverranno al SIC di Grottammare (Sito Interesse Comunitario) presso lo scoglio di San Nicola, unico habitat naturale roccioso della costa picena.

Il vicesindaco Alessandro Rocchi sottolinea il ruolo fondamentale delle associazioni: “Il comune non riuscirebbe mai da solo a realizzare tutte queste attività senza il contributo delle associazioni che, quando si uniscono, creano un effetto moltiplicatore”.

Il progetto “Il mare non ha Paese” è stato cofinanziato dal Dipartimento dello Sport e dalla Fondazione Carisap. Tutte le attività sono gratuite.