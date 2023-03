GROTTAMMARE – Sono aperte le iscrizioni al corso per il conseguimento del Brevetto professionale bagnino di salvataggio e Bagnino di salvataggio per acque interne organizzato dalla Società nazionale di salvamento sezione Riviera delle Palme.

La parte pratica del corso si svolgerà presso l’impianto Grottammare Piscine sito in viale della Rinascita 39, a Grottammare, mentre gli incontri teorici si terranno su piattaforma on-line con modalità sincrona ed asincrona.

Il Brevetto professionale bagnino di salvataggio piscina/fiumi/laghi/mare, legalmente riconosciuto dai ministeri competenti per l’esercizio della professione presso litorale marittimo e acque interne, è aperto a persone di ambo i sessi compresi nella fascia di età tra i 16 e i 55 anni, è valutato “titolo professionale di merito” per l’arruolamento nelle Forze Armate in cui è riconosciuto e attribuisce crediti scolastici.

La prima lezione è gratuita e valutativa.

Per conoscere gli orari ed i giorni di svolgimento dei Corsi o per avere maggiori informazioni si può consultare il sito www.salvamentosanbenedetto.it oppure si può mandare una mail a salvamento.sbt@libero.it oppure contattando il 3478651520.