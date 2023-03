Nel mondo di oggi, fatto di grandi aziende e soprattutto e-commerce, è di gran lunga più facile ricomprare un oggetto piuttosto che aggiustarlo!

Mestieri come il radiotecnico sono ormai in via di estinzione proprio a causa della mancanza di necessità di una figura che sia in grado di riparare l’apparecchiatura guasta.

Fc Electro resiste ai mutamenti della contemporaneità, continuando a fornire un servizio professionale e puntuale di riparazione di apparecchiature elettroniche ed elettrodomestici come ricetrasmittenti, TV led, ferri da stiro, schede elettroniche di vario genere, telecomandi e radiocomandi.

Non gettare i tuoi apparecchi, affidati a Fc Electro e dona loro nuova vita!

FC Electro si trova in Via dei Laureati 67/69 a Porto d’Ascoli. Per info: 0735 753364 – info@fcelectro.it

Visita la pagina facebook: www.facebook.com/FCELECTRO

Sito internet: www.fcelectro.it