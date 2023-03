SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Gli ex rossoblù della Samb Legend si preparano a festeggiare il Centenario del club.

A presentare le iniziative in programma è stato il giornalista Remo Croci, “C’era qualche difficoltà nell’organizzare eventi, considerando che questa società non ha voluto fare nulla: il Comune farà probabilmente una campagna pubblicitaria, noi abbiamo messo in piedi qualcosina. Vogliamo ringraziare Nando Gabrielli della FastEdit, che ci ha spronato a realizzare una bozza di un libro sull’argomento, e Luca Addarii che ha fatto il logo. Anche Alberto Brandi di SportMediaset ha dedicato un articolo alla nostra Samb, di cui è innamorato.

Presente in conferenza stampa anche Maurizio Simonato: “È stata una cosa velocissima, ma mi ha meravigliato ciò che sono riusciti a preparare. Abbiamo fatto 30mila tovagliette, 2mila magliette del Centenario, DVD e libro-raccolta di tante storie. Ci saranno poi due concorsi: “Disegna la tua Samb”, aperto a tutti e presieduto dal Maestro Carlo Gentili, e uno per gli esercizi commerciali, che potranno colorare la città di rossoblù. Il 4 aprile ci troveremo alle 10 al Ballarin, poi aperitivo al Peperoncino e pranzo all’Hotel Calabresi, con premiazioni e consegna delle magliette. Verrà presentato il libro “Un amore infinito” e verrà proiettato il DVD. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto”.

Tra gli organizzatori dell’evento c’è anche un’altra gloria rossoblù, Bruno Ranieri: “Samb Legend: mia figlia mi suggerì di fare un gruppo per contattare gli ex giocatori, e quasi ogni anno facciamo rimpatriate. Ci contattiamo di continuo per organizzare tutto questo. Voglio ricordare anche chi non c’è più, e i tifosi che ancora ricordano quella Samb. Non si può estinguere la passione e l’amore per questa maglia, siete tutti invitati a partecipare alla nostra celebrazione”.