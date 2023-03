TORTORETO – Nella mattinata di oggi, 22 marzo, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Nereto, con due mezzi operativi, è intervenuta in un incidente stradale avvenuto sulla SP8 Bonifica del Salinello, nel comune di Tortoreto. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un furgone Fiat Qubo condotto dall’autista 47enne e una Fiat Panda con alla guida un 32enne. A causa del forte impatto, l’uomo alla guida del furgone è rimasto incastrato nell’abitacolo del mezzo ed è stato liberato dai Vigili del Fuoco che hanno impiegato il divaricatore idraulico per aprire la portiera bloccata. L’infortunato è stato soccorso dal personale sanitario che successivamente ha provveduto al suo trasporto in ospedale. Il conducente della Panda ha riportato traumi più lievi che hanno comunque reso necessario il suo trasferimento in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. I Pompieri hanno collaborato con il personale sanitario per portare soccorso agli infortunati e hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Tortoreto che ha provveduto a regolare il traffico ed effettuare i rilievi dell’incidente.